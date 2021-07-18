تداعيات فاجعة الناصرية.. توقيف عدد من موظفي صحة ذي قار

شفق نيوز / أوقفت السلطات العراقية، يوم الأحد، عدداً من موظفي دائرة صحة ذي قار، وذلك على خلفية أحداث فاجعة مركز عزل بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية.

والتهم حريق هائل، ليلة الأثنين 12 تموز 2021، مستشفى الحسين الخاص بعلاج مرضى كورونا في محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وأوضح مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، لوكالة شفق نيوز، أن "السلطات الأمنية قررت التحفظ على 4 مسؤولين بدائرة صحة ذي قار بعد اعتقالهم نتيجة صدور مذكرات قبض بحقهم من قبل قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المحافظة، فيما أخلت خمسة آخرين بكفالة مالية".

وأضاف المصدر، أن "الآخرين الذين صدر بحقهم أمر إلقاء قبض، لم يعتقلوا حتى الآن، بسبب عدم تواجدهم في منازلهم".

وكان قاضي التحقيق لمحكمة تحقيق النزاهة أصدر أمر قبض بحق 13 منسوبا لدائرة صحة ذي قار بينهم المدير العام السابق للدائرة، صدام الطويل، على خلفية الحريق.

وجاء ذلك بعد اجتماع طارئ لحكومة مصطفى الكاظمي، عقب الحادث، قررت خلاله توقيف عدد من المسؤولين المحليين عن العمل وايداعهم السجن لحين الانتهاء من التحقيق في حريق مستشفى الحسين.