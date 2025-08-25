تداعيات "فاجعة الكوت".. تعليق دوام المدارس الأهلية في واسط (وثيقة)

شفق نيوز- واسط

قررت مديرية تربية محافظة واسط، يوم الاثنين، تعليق الدوام في المدارس الأهلية بشكل مؤقت.

وذكرت وثيقة صادرة عن المديرية، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن قرار الإغلاق جاء لحين استكمال كافة مستلزمات الأمان واستحصال الموافقات الأصولية من مديرية الدفاع المدني.

وكان حريق نشب في "هايبر ماركت" في محافظة واسط، خلال شهر تموز الماضي، قد أسفر عن وفاة العشرات وإصابة آخرين، في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية خلال العام الجاري.