تداعيات "فاجعة الكوت".. الديوانية تغلق 9 مباني لمخالفتها شروط السلامة

شفق نيوز- الديوانية

أفاد مصدر أمني في الديوانية، يوم الخميس، بإغلاق تسعة مباني لمخالفتها شروط السلامة، وذلك بعد "الفاجعة" التي شهدتها مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة الديوانية أصدرت أمراً بإغلاق تسعة مباني تجارية مخالفة لضوابط السلامة، بتنفيذ مباشر من قبل مدير الدفاع المدني واللجنة المكلفة بمتابعة غلق المحال والمباني المخالفة لشروط السلامة".

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، مساء أمس الأربعاء، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني.

وعلى إثر ذلك، أصدرت قيادة عمليات بغداد، وقيادة شرطة ميسان، والحكومة المحلية في ذي قار، أوامر بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحرائق الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والأسباب الأخرى.