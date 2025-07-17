تداعيات فاجعة الكوت.. الداخلية العراقية: المركز التجاري أنشئ بلا موافقات

شفق نيوز- واسط

أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، يوم الخميس، أن حصيلة ضحايا الحريق داخل المركز التجاري في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، تتجاوز 60 شخصاً، فيما كشف أن المركز أنشئ بلا موافقات لمخالفته إجراءات السلامة.

وذكر ميري في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "حصيلة ضحايا الحريق تتجاوز 60 شخصاً"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باستمرار التحقيق لمدة سبعة أيام لكشف المقصرين دون أي مجاملة، كما وجه بإجراءات عاجلة بالتنسيق مع القضاء لمعالجة هذه المخالفات".

وكشف ميري، أن "الدفاع المدني لم يعطِ أي موافقة لهذا المشروع لمخالفته إجراءات السلامة، وفاتح هيئة الاستثمار بهذا الخصوص"، مبيناً أن "إنشاء المركز كان بتصرف شخصي بلا موافقات، وتم تبليغ صاحب المشروع وفرض عليه غرامة مالية قبل الإنشاء وأعطي مهلة 60 يوماً لمعالجة المخالفات، وبعد يومين من هذه المدة افتتح المشروع، وحصل الحادث".

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، مساء أمس الأربعاء، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.