تخويل التربية لإجراء امتحانات الدور الثالث لمرحلة الثالث المتوسط

شفق نيوز/ خوّل مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، وزارة التربية بإجراء امتحانات الدور الثالث للمرحلة المتوسطة.

وذكر بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم، قرر تخويل هيئة الرأي في وزارة التربية لإجراء امتحانات الدور الثالث لمرحلة الثالث المتوسط من عدمه.

وكانت وزارة التربية العراقية، قد أعلنت في الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عن تحديد يوم السبت الموافق 27 من الشهر الجاري موعداً لانطلاق امتحانات الدور الثالث لمرحلة الثالث المتوسط، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز في حينها.

إلا أن الوزارة عادت وأعلنت في يوم الجمعة الماضي 26 تشرين الثاني الجاري، عن إلغاء امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة مستعدة بشكل كامل لاداء امتحانات الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط والذي كان مع المزمع اقامته يوم غد السبت، لكن هناك قرار بإلغاء شمول الطلبة الذين ادوا الدورين الاول والثاني وهو ما أربك الوضع وتسبب بتأجيل الامتحانات الى الرابع من الشهر المقبل".

وعلى إثر القرار الأخير بإلغاء الدور الثالث، أقدم طالب في الصف الثالث متوسط على الانتحار يوم السبت الماضي، وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "شاباً شنق نفسه داخل منزله وهو من مواليد 2004، ويسكن في منطقة بازوايا الواقعة شرق مدينة الموصل".

وأوضح ذوو الضحية، أن "سبب الانتحار هو إلغاء وزارة التربية لامتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط". وفقاً للمصدر الذي أشار إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث".