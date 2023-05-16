تخفيض كبير في أجور البث الإذاعي بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، يوم الثلاثاء، عن تخفيض اجور البث الاذاعي في العراق لدعم المؤسسات الإذاعية وتمكينها من أداء مهامها.

وقال عضو مجلس المفوضين في الهيئة محمد الحمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مجلس المفوضين صوَّت بالموافقة على مقترح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة علي المؤيد القاضي بتخفيض أجور ترخيص البث الإذاعي، ودعم الإذاعات التخصصية والإذاعات الخاصة بالأقليات.

وبين أن "القرار يتضمن تخفيضاً بنسبة 40% من الأجور الحالية الخاصة برخص البث الاذاعي، في سياق سعي الهيئة لدعم العمل الاعلامي وللتخفيف عن كاهل المؤسسات الإذاعية العاملة في العراق، كما سيمكن الاستفادة من المبالغ التي تخفيضها في تطوير المحتوى الإعلامي لهذه المؤسسات".