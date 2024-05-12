تخفيض اطلاقات سد الموصل وعودة الخزين المائي الى الوضع الطبيعي

شفق نيوز/ خفضت ادارة مشروع سد الموصل اليوم الاحد، اطلاقات السد المائية.

وقال مصدر في السد لوكالة شفق نيوز؛ ان "سد الموصل خفض اطلاقاته المائية من 1200 الى 1000 م3 في الثانية"، مبيناً أن "وضع خزين سد الموصل بدأ يعود الى وضعه الطبيعي".

وكانت محافظة نينوى قد ابلغت الجهات الامنية وذات العلاقة بزيادة اطلاقات سد الموصل منذ عصر الجمعة الماضي من 1000 الى 1200م3 في الثانية.

‏وشهد نهر دجلة ارتفاعا في منسوبه المائي بسبب زيادة اطلاقات سد الموصل في الأيام الأخيرة مع ارتفاع خزين السد تزامنا مع السيول والأمطار والفيضانات التي سقطت على المحافظة في الأسبوع الماضي.