تخطي عتبة "الواحد تيرا" في امرار الاتصالات الدولية "الترانزيت" عبر العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، يوم الأحد، نجاح العراق في رفع معدل إمرار الاتصالات الدولية (الترانزيت) المارة عبره لتتخطى عتبة الواحد تيرا خلال شهرين فقط ولاول مرة.

وقالت الياسري في بيان اليوم، إن "الوصول إلى هذا المعدل و بتشغيل ناجح ومستمر في وقت قياسي هو رسالة نرسلها لكل دول العالم الراغبة في إمرار اتصالاتها عبر العراق".

وأوضحت ان "العراق يمتلك مسارا آمنا وجذابا وموثوقا، ويوفر مستوى خدمة مستقر لاتصالات الترانزيت من خلال شبكات الألياف الضوئية المملوكة للوزارة وعلى رأسها شبكة (طريق الحضارات)".

يذكر أن وزارة الاتصالات قد فعّلت الموقع الجغرافي للعراق عن طريق اقناع الزبائن العالميين للوصول الى اوروبا عبر العراق من خلال منافذه البحرية والبرية مرورا بتركيا.