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تخطوا الفرنسيين والسعوديين .. العراقيون من بين أكثر الشعوب سفراً إلى لبنان

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-12T10:04:09+0000
تخطوا الفرنسيين والسعوديين .. العراقيون من بين أكثر الشعوب سفراً إلى لبنان

شفق نيوز/ اعلنت مصلحة الأبحاث والدراسات في المديرية العامة للطيران المدني اللبناني يوم السبت أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة بعدد المسافرين الى لبنان خلال العام الماضي.

وقالت المصلحة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "تركيا حصلت النسبة الأعلى من المسافرين المستخدمين لمطار بيروت العام 2021 بناء على العلاقات التجارية الكبيرة بين البلدين وتلتها الإمارات العربية المتحدة عبر مطاراتها الثلاثة".

واضافت ان "العراق جاء ثالثا حيث انه شهد ارتفاعا نسبيا في عدد المسافرين ليتخطى فرنسا والسعودية بعكس عام 2019".

واشارت الى ان "نسبة المسافرين بين لبنان والكويت تضاءلت لتصل الى ما دون النسب العشر الأولى لأعداد المسافرين ودخلت إثيوبيا الى القائمة بارتفاع نسبي في أعداد المسافرين، ما انعكس بصورة مماثلة على قائمة الشركات العشر الأولى".

وتعتبر دولة تركيا ومن ثم لبنان الوجهة الأكثر رواجا للمسافرين العراقيين للاستجمام فيها ايام العطل الصيفية.

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