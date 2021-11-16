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تخص 3 وزارات.. واسط تطالب الحكومة المركزية بحسم ملف المشاريع المتلكئة

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-16T17:10:04+0000
تخص 3 وزارات.. واسط تطالب الحكومة المركزية بحسم ملف المشاريع المتلكئة

شفق نيوز/ طالبت الحكومة المحلية في محافظة واسط ، اليوم الثلاثاء، الحكومة المركزية بضرورة حسم موضوع المشاريع الوزارية المتلكئة.

وقال المحافظ محمد المياحي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك عدداً من المشاريع التابعة لوزارات الإعمار والإسكان والصحة والتربية، مضى عليها عدة سنوات ولم تنجز حتى هذه اللحظة".

وشهدت المحافظة خلال الفترة الماضية سلسلة مطالبات بإعادة العمل في بناء المستشفى التركي في المحافظة واعمار الطرق الخارجية وتوفير عدد من المدارس لفك الاختناق في الصفوف الدراسية.

وتحتاج محافظة واسط إلى 400 مدرسة لحل ازمة الدوام الثنائي والثلاثي حسب تصريح سابق لمدير تربية واسط لوكالة شفق نيوز.

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