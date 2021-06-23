تخصيص ملياري دينار لإعادة إعمار مسجد "النبي يونس"

شفق نيوز/ أفادت الحكومة المحلية في نينوى، يوم الأربعاء، بتخصيص مبلغ ملياري دينار لإعادة إعمار جامع "النبي يونس" في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وكان تنظيم داعش قد فجّر المسجد الشهير إبان سيطرته على الموصل صيف عام 2014 بذريعة أنه أصبح مكانا للمرتدين وليس للعبادة بعد أن تحول إلى رمز للتعايش بين المسيحيين والمسلمين.

وقالت محافظة نينوى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتنسيق ومتابعة من محافظ نينوى نجم الجبوري تم الاتفاق بين وزير السياحة واللجنة العليا لإعمار الموصل على تخصيص مبلغ 2 مليار دينار من قبل الوقف السني للبدء في إعادة تأهيل جامع النبي يونس".

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق أيضاً على حسم ملف اعمار فندق الموصل خلال شهر من قبل هيئة السياحة.

ويعد مسجد "النبي يونس" من المعالم التاريخية في العراق وبني في القرن السابع الهجري ويعتقد أنه يضم مرقد قبر النبي يونس.