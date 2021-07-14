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تخصيص مبنى حكومي لحجر مصابي كورونا.. واسط: هناك من يريد الفوضى بالوسط والجنوب

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-14T10:41:29+0000
تخصيص مبنى حكومي لحجر مصابي كورونا.. واسط: هناك من يريد الفوضى بالوسط والجنوب

شفق نيوز/ أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم الاربعاء، تحويل بناية مجلس المحافظة الى مركز لعزل المصابين بفيروس كورونا.

وقال المياحي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "واسط لم تبن فيها مستشفى منذ عام 1979"، مطالباً الحكومة الاتحادية بـ"تخصيص 5 مليارات دينار من اجل شراء معدات الوقاية من الحرائق".

وأشار المياحي، إلى أن "البعض من متولي الجوامع والحسينيات يستهينون بارواح الناس من خلال اقامة مجالس العزاء".

وتابع، "هناك من يريد افتعال الازمات وخلق الفوضى في محافظات الوسط والجنوب مع قرب الانتخابات".

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