تخصيص آلاف الوحدات السكنية والأراضي لموظفي وذوي شهداء نينوى

شفق نيوز/ كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على تخصيص أكثر من 20 ألف وحدة سكنية وقطعة أرض مخدومة ضمن مشاريع "المطور العقاري" في منطقة العذبة، جنوب مدينة الموصل.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يمتد على مساحة تُقدّر بـ4,000 دونم، وسيُخصص جزء كبير منه للموظفين في جميع دوائر الدولة وكذلك لعوائل الشهداء، مبيناً أن نسبة 15% من الوحدات السكنية و25% من الأراضي المخدومة في مدينة الغزلاني السكنية ستُمنح لهذه الفئات".

وأضاف أن "المرحلة الثانية من مشروع (عين العراق) ستشمل 3,000 وحدة سكنية، خصص منها ما نسبته 13% كأراضٍ مخدومة أيضاً للموظفين وذوي الشهداء".

وفي إطار خطط دعم الكوادر التربوية في المحافظة، أشار الدخيل إلى "تخصيص قطعتين من الأراضي بمساحة 900 دونم و800 دونم لتكون جزءاً من مشاريع إسكانية مستقبلية تستهدف العاملين في القطاع التربوي".

وأكد أن "هذه الخطوة تمثل حلاً عملياً لأزمة السكن في المحافظة، وتأتي في سياق تأمين حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار المجتمعي".

وختاماً، ثمّن محافظ نينوى موافقة رئيس الوزراء، واصفاً إياها بـ"اللفتة الكريمة التي تعكس اهتمام الحكومة المركزية بشرائح المجتمع الحيوية في نينوى".