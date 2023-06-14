تخصيص طائرة لإجلاء عراقيين من السودان والخارجية تتخذ قراراً لتسهيل العبور

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، يوم الأربعاء، عن تخصيص طائرة لنقل وجبة جديدة من الجالية في العراقية في السودان، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت قراراً يسهل وصول العراقيين إلى بغداد.

وقال الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استجاب لمناشدة أبناء الجالية العراقية العالقين في السودان وخصص طائرة نقل جوي C130 لإعادتهم.

وبين أن خلية الاستجابة الدبلوماسية الطارئة بوزارة الخارجية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، باشرت بإجراءاتها العاجلة بهذا الشأن.

وأشار الصحاف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وجّه بمنح جواز عبور لكل من فقد جواز سفره من العراقيين في السودان تيسيراً لعودتهم.

ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اندلعت معارك في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، سقط خلالها العشرات من القتلى والجرحى من بينهم مواطنون عراقيون.

وسبق للحكومة العراقية أن سيّرت عدة رحلات جوية لإجلاء العراقيين العالقين في السودان.