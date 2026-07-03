تخصيص حافلات لنقل المشاركين في تشييع خامنئي بالنجف وكربلاء

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم الجمعة، بأن مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي وجه الوحدات الإدارية والوزارات كافة بتخصيص حافلات لنقل المشاركين في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي الخامنئي، في محافظتي النجف وكربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن التوجيه تضمن تخصيص عجلات من نوع "باص" بسعات تتراوح بين 11 و50 راكباً، لغرض نقل المشيعين والمشاركة في مراسم التشييع التي ستُقام في المحافظتين.

وأضاف أن التوجيه شمل جميع الوحدات الإدارية والوزارات المعنية، في إطار الاستعدادات اللوجستية الخاصة بمراسم التشييع.

وبدأت في العاصمة طهران، اليوم الجمعة، مراسم تشييع رسمية لخامنئي، الذي قُتل في 28 شباط/ فبراير الماضي، على أن تستمر نحو أسبوع، تتضمن إجراء مراسم تشييع في العراق، قبل أن يُوارى الثرى بمدينة مشهد في 9 تموز/ يوليو الجاري.

وفي العراق، أعلنت اللجنة العليا المعنية بتنظيم مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، أمس الخميس، أن مراسم التشييع في البلاد ستقتصر على محافظتي النجف وكربلاء، مع توقعات بمشاركة جماهيرية واسعة قد تبلغ الملايين.

ومن المقرر أن ينقل جثمان علي خامنئي من مدينة قم الإيرانية إلى مطار النجف الدولي يوم 8 تموز/ يوليو الجاري، قبل أن يُنقل إلى الحرم العلوي لإقامة مراسم الزيارة والتوديع، وعقب ذلك، يتوجه موكب التشييع إلى محافظة كربلاء، حيث يُنقل الجثمان إلى شارع العباس، وصولاً إلى منطقة بين الحرمين، لإقامة مراسم تشييع جماهيري بمشاركة واسعة من المواطنين ومن ثم العودة إلى مطار النجف وينقل إلى مدينة مشهد الإيرانية ليدفن في حرم الإمام الرضا.