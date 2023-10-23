تخصيص تريليون دينار لمواجهة التغيرات المناخية وزراعة الأشجار في المحافظات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الزراعة والمياه النيابية، يوم الاثنين، عن تخصيص تريليون دينار لمواجهة التغيرات المناخية والتصحر وزراعة الأشجار في المدن والمحافظات العراقية.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الزراعة والمياه النيابية استضافت وزير النفط لمناقشة الحملة الوطنية للتشجير، والتي هي بدعم وتمويل من قبل وزارة النفط بمبلغ قدره تريليون دينار"، مشيرة إلى ان "الغاية من المبادرة هي مواجهة التغيرات المناخية والتصحر وزراعة الأشجار في المدن والمحافظات العراقية كافة".

واضافت ان "الحكومة المحلية وبإشراف المحافظ تقدم طلبا يتضمن دراسة وخطة للمشروع وحاجتهم الى الأموال سواء كان 10 او 20 او 50 مليار او اكثر من ذلك لاعادة تشجير وزراعة النخيل في المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية في المحافظة".

وأطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 12 آذار الماضي، مبادرة "كبرى" لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق.

جاء ذلك خلال اعلانه إنطلاق مؤتمر العراق للمناخ، الذي تستضيفه محافظة البصرة على مدى يومين، بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.