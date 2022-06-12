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"تخصيصات الأمن الغذائي لا تكفينا".. الزراعة تتحدث عن صرفها 11 مليون دينار يوميا لطائرتين ترش المبيدات

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-12T12:48:08+0000
"تخصيصات الأمن الغذائي لا تكفينا".. الزراعة تتحدث عن صرفها 11 مليون دينار يوميا لطائرتين ترش المبيدات

شفق نيوز/ أكدت وزارة الزراعة العراقية ان المبالغ المخصصة لها ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لا يتناسب وخطط الوزارة  كونه يقل بما نسبته 50% من أصل المبلغ الذي حددته الوزارة والذي أدرج ضمن فقرات القانون.

وأوضح المتحدث بأسم وزارة الزراعة حميد النايف لوكالة شفق نيوز، ان "الوزارة بصدد طرح مطالبها خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء إزاء تخصيصاتها المالية التي تضمن لها تنفيذ خطة عمل متكاملة كونها تقل كثيرا عما كان مخطط له حيث ان المبالغ المفترض رصدها لوزارتنا بحدود ترليون 900 مليار دينار، مضافا اليها 400 مليار دينار قيمة او كلفة منظومات ري حديثة، لكن ما وصلنا من معلومات بأن حصة الوزارة ضمن قانون الأمن الغذائي الذي تم التصويت عليه الأسبوع الماضي تبلغ 900 مليار دينار فقط وهذا المبلغ لا يفي بمتطلبات القطاع الزراعي".

وأضاف النايف؛ أن "الوزارة ستواصل اتصالاتها مع الجهات المعنية للحصول على مبالغ اضافية لكثير من المفاصل المهمة بالوزارة والتي نعتقد انها مفيدة جدا للنهوض بالواقع الزراعي بينها البذور ، الاعلاف واللقاحات البيطرية، الاسمدة منظومات الري بالرش وغيرها  وجميعها تحتاج الى مبالغ معينة لتنفيذها فعلى سبيل المثال الوزارة استعانت بطائرتين من وزارة الدفاع لمكافحة حشرة الدوباس التي تضرب النخيل، وتبلغ كلفة الوقود اليومي للطائرتين (11) مليون دينار، وقد اكملت الطائرتين مهمتها التي بدأت منذ شهر في محافظتي بابل وكربلاء وستباشر بذات المهمة في محافظات النجف وواسط ومحافظة ديالى فضلا عن المحافظات الغربية بمعنى ادق اي محافظة تسجل وجود حالات اصابة بحشرة الدوباس فإن الوزارة توعز للجهات المعنية بمكافحتها بواسطة المبيدات الخاصة عبر الطائرتين المشار إليهما وتختلف مدة المكافحة بحسب امتدادات المساحة الزراعية للنخيل".

وأضاف أن "من ابواب الانفاق الاخرى التي تختص بها الوزارة منظومات الري الحديثة بسبب قلة الاطلاقات المائية وشح المياه ، واستدرك نأمل أن تجد محاولات التفاوض الاقتصادي التي طرحها النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي تطبيقا لاستحصال المستحقات المائية لدرء الجفاف وتحقيق الامن الغذائي للبلاد من خلال دعم الزراعة بكل اشكالها".

وصوت مجلس النواب العراقي، الاربعاء 8 حزيران 2022، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، ليدخل عطلته التشريعية.

وابلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، بأن مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدت، مساء الأربعاء بحضور 273 نائباً ورئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل.

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