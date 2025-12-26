تخصص نادر.. أمل جديد لمرضى الأعصاب في العراق

شفق نيوز- كربلاء

يعد "اعتلال العضلات والأعصاب"، من الأمراض النادرة والمستعصية، إلى جانب أمراض عضلية أخرى، الأمر الذي بالعادة، يدفع المرضى للسفر لخارج العراق لتلقي العلاج، لكن منذ أكثر من عام، لم يعد المرضى بحاجة للسفر، بعد بدء عمل طبيبين بمركز متخصص في البلاد.

وقد التقت وكالة شفق نيوز، مع الدكتور أكرم علي، أحد طبيبين فقط في العراق متخصصين بهذا المجال، للحديث عن تجربته في العلاج، فضلا عن دور وزارة الصحة في دعم هذا التخصص النادر.

وقال الدكتور أكرم، في حواره مع الوكالة، إن الطب العراقي يمتلك "مادة خام" قوية من حيث الخبرة السريرية، لكنه يحتاج إلى منظومة منظمة لتوفير الفحوصات المتقدمة وتدريب مستمر للكوادر.

وفيما يتعلق بالوقاية، شدد الدكتور أكرم على أن زواج الأقارب يزيد احتمالية بعض الأمراض الوراثية، لكنه أشار إلى أن الحل يكمن في التوعية والاستشارات الوراثية قبل الزواج والفحوصات المبكرة ونشر الوعي المجتمعي بطريقة محترمة.

وحول دعم وزارة الصحة، قال الدكتور أكرم إن تخصص الأعصاب والعضلات لا يحظى بالاهتمام الكافي بسبب أولويات النظام الصحي وضغط الأمراض الشائعة على الموارد، لكنه شدد على أن أي تحشيد حقيقي يجب أن يكون ضمن شراكة بين الوزارة والمؤسسات الداعمة والكفاءات التخصصية للوصول إلى مستوى رعاية علمي ومحترف للمريض العراقي.

ويعمل الدكتور، في مركز الهادي، المدعوم من العتبة الحسينية، حيث يبين: "رؤية مركز الهادي، ترتكز على تشخيص دقيق وعلاج مبني على الأدلة العلمية مع متابعة طويلة الأمد، حيث أن العمل في هذا المجال النادر يتطلب فريقاً متعدد التخصصات يشمل اختصاصات الأعصاب والتأهيل والوراثة والعلاج الطبيعي والرعاية القلبية والتنفسية عند الحاجة".

وأشار إلى أن المركز يهدف إلى تقليل سنوات "الضياع التشخيصي" لدى المرضى وتوفير خطط علاجية شاملة، بدلاً من تقديم زيارات ودواء فقط، كما يقوم المركز بتطوير قاعدة بيانات علمية للمرضى تساعد في البحث العلمي وتخطيط الاحتياجات الوطنية، ما يضعه كمرجع رئيسي للعراق والمنطقة.

ومؤخراً، مثّل الدكتور أكرم العراق في المؤتمر العالمي لأمراض الأعصاب في فيينا، حيث عرض تجربة المركز العراقية وتعرف على أحدث التطورات العلمية، خاصة فيما يتعلق بالتشخيص الدقيق للحالات الوراثية النادرة والرعاية متعددة التخصصات.

كما لفت إلى أهمية دعم البحث العلمي من خلال سجلات مركزية للحالات والتعاون مع مختبرات داخل وخارج العراق ودعم النشر والمؤتمرات العلمية، مؤكداً أن المركز يستقبل مراجعين من داخل العراق ومن دول قريبة أو الجاليات.