"تخسفات وانهيارات" قرب مجسر استراتيجي أنجز حديثاً في ديالى

شفق نيوز/ تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، صوراً لطريق تم انجازه قرب أحد المجسرات يربط بعقوبة بطريق المقدادية بعد أيام من انجازه من قبل شركة مختصة.

وظهر الطريق عبارة عن سواقٍ وتخسفات أثارا جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في ديالى، وسط مطالبات بمحاسبة الشركة المنفذة لمشروع مجسر القدس.

من جانبه قال مدير طرق جسور ديالى هاني غازي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الطريق الرابط بين تقاطع القدس ومنطقة الجورجية باتجاه قضاء المقدادية لم يُستلم حتى الآن لحين افتتاح محطة تحديد أوزان المركبات على طريق بعقوبة – المقدادية".

وأضاف غازي أن الطريق احيل الى إحدى الشركات وستتخذ كافة الإجراءات بحق الشركة المنفذة ولن يستلم المشروع (الإكساء) إلا وفق المواصفات الفنية المعتمدة".