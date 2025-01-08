تخريب ونبش يطال أربع مقابر في كركوك.. مطالبات بالتحقيق لكشف الجناة

شفق نيوز/ لم يسلم الأموات وهم في قبورهم من التخريب البشري المتعمد، فهذا ما شهدته محافظة كركوك خلال اليومين الماضيين، حيث طال اعتداء للقبور، عبر هدمها بالمعول أو حتى محاولة النبش، خاصة وأن بعض القبور تعود لأكثر من 200 عاما، ما خلق حالة من الحيرة، وسط شكوك حول دوافع لإثارة الفتنة بين قوميات المحافظة.

وحول هذا الأمر، قال مدير الوقف السني في كركوك سالم مجيد ولي، لوكالة شفق نيوز، أن "أربع مقابر في كركوك وهي المصلى، وأحمد أغا، وتبة ، والحي الصناعي، تعرضت للتخريب من قبل مجهولين، وهذا الأمر لم يحدث في تاريخ كركوك الحديث، بأن يتم تدمير المقابر"، مشددا على أن الدين الإسلامي يؤكد على "حرمة الميت في قبره مثل حرمة الأحياء، فكيف يتم تهديم هذه القبور على من دفن فيها".

وأضاف أن "لجنة تحقيقية تشكلت في كركوك تتألف من عضوية الوقف السني ومراكز الشرطة وأجرينا كشفا للقبور التي تعرضت إلى التخريب من قبل مجهولين"، مبينا أن "الشكاوى سجلت بصورة رسمية في مراكز الشرطة حسب الموقع التي تقع فيها كل مقبرة".

وتابع، أنه "عند الكشف وجدنا مقابر تعود إلى أكثر من 200 سنة، وهناك مقابر تعود لـ 300 سنة، وجميعها تعرضت للتخريب"، مضيفا أن "الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل الجبان يريدون إثارة فتنة بين مكونات كركوك، ولماذا في هذا التوقيت يقوم المخربين بالاعتداء على حرمة الأموات".

وبين، أن "في كركوك توجد 13 مقبرة موزعة على أماكن متفرقة من أحياء المحافظة، وتوفير حراس لها أمر في غاية الصعوبة، لأن الوقف السني في الأصل يعاني من قلة عدد الدرجات الوظيفية"، داعياً "الاجهزة الأمنية لتوفير دوريات ثابتة عند كل مقبرة، ضمن قاطع المسؤولية وكذلك متابعة كاميرات المراقبة للوصول إلى المخربين الذين قاموا بهكذا فعل جبان طال الأموات في كركوك".

الاعتداء طال 60 قبرا

ويكشف حفارو قبور في مقبرة تبة بمحافظة كركوك، عن تعرض نحو 60 قبرا إلى تخريب متعمد من قبل مجهولين، وانهم قدموا شكوى لدى الشرطة لفتح تحقيق بهذا التخريب.

ويقول محمد عيسى (حفار قبور)، لوكالة شفق نيوز، إن "تخريباً متعمداً طال قبوراً عدة في مقبرة تبه، ولا نعرف من الأشخاص المجهولين الذين قاموا بتنفيذ جريمة تكسير أكثر من 60 قبرا"، مبينا أن التخريب تم "عبر تكسير الأحجار وطمس معالم بعض القبور ما أدى لتدميرها بشكل كامل، وهذه جريمة بحق الأموات قبل الأحياء".

فيما يقول جنكيز حسن (صاحب مكتب لبناء القبور)، لوكالة شفق نيوز، أن "التخريب طال الأحجار التي على القبور وكذلك الأحجار التي نضعها في بوابة المكاتب".

وتابع "لقد قمنا بتسجيل شكوى رسمية لدى الشرطة لفتح تحقيق فيما جرى من تخريب متعمد للقبور التي تعود لجميع أموات كركوك بجميع قومياتهم".

واضاف أن "أهالي الموتى يزورون قبور موتاهم في كل يوم أثنين أو خميس، حيث تفاجئ الكثير منهم بما جرى من تخريب وقام البعض منهم بإعادة الترميم وباشر آخرون بالتوصية لبناء القبور المهدمة وتجديدها، ومن بين هذه القبور من يتجاوز الـ200 سنة أو أكثر، فهذه المقبرة قديمة جدا".

ودعت عضو مجلس محافظة كركوك سوسن عبدالواحد جدوع في تصريح سابق، الجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات فورية والتحقيق في حادثة تخريب طالت "المقابر التركمانية"، ووصفت هذه الحادثة بأنها "جريمة نكراء تهدد كرامة وأمن المجتمع التركماني".

وأضافت إن المساس بحرمة الأموات يُعد تجاوزًا لكل القيم والمبادئ، ويتطلب من الأجهزة الأمنية تحركًا عاجلًا للوقوف على تفاصيل الحادثة وتقديم المتورطين للعدالة، داعية "مديرية أوقاف كركوك إلى تعزيز الإجراءات لحماية المقابر وصيانة حرمتها، واتخاذ تدابير فعالة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً".