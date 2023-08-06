"تخريب متعمد" لخط نقل كهرباء جنوبي بغداد

شفق نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الأحد، إعادة خط نقل الطاقة مسيب- إسكندرية ضمن محافظة بابل، جنوب العاصمة بغداد، إلى الخدمة بعد تعرضه لتخريب متعمد تسبب بإطفائه.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محاولة جديدة للعبث بالخطوط الناقلة للطاقة وخصوصاً الحيوية منها والرابطة بين المحافظات، نتج عنها انفصال خط نقل الطاقة (مسيب-إسكندرية جهد 132K.V)".

وأضافت أن "بعد عزل الخط من الجهتين وإجراء الكشف الموقعي تَبَينَ وجود (عارض متعمد للإطفاء) تمثل بإلقاء أسلاك ذات مقبضين على الخط الناقل محاولة لتماس أقطابه وإطفائه من الجهتين".

وأكدت الوزارة "إزالة السبب المتعمد عن أسلاك الضغط الفائق للخط المذكور دون وقوع أضرار، والتأكد من سلامة وصول الطاقة للمواطنين دون أي خلل".

وعاد مسلسل تفجير أبراج الطاقة في العراق، إلى الواجهة من جديد، وتحديداً في محافظتي صلاح الدين وديالى، وذلك بالتزامن مع تردي المنظومة الوطنية وارتفاع درجات الحرارة.

ومساء يوم الجمعة الماضي، طال تفجير بعبوات ناسفة أبراج خط نقل الطاقة (شرق بغداد - ديالى جهد 400 ك.ف) في منطقة خان بني سعد، ما تسبب بخروج هذا الخط عن الخدمة.