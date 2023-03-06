"تختلف عن الأربعينية".. كربلاء تكشف عن استعداداتها للزيارة الشعبانية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت محافظة كربلاء، يوم الاثنين، الاستعداد لإحياء زيارة النصف من شعبان أمنياً وخدمياً، وبينما توقعت تسجيل أعداداً مليونية من الزائرين، بيّنت أن هذه الزيارة تختلف عن الزيارة الأربعينية.

وقال النائب الأول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة أكملت استعداداتها الأمنية والخدمية للبدء باستقبال - اعتباراً من يوم غدٍ - الملايين من الزوّار الوافدين إلى المحافظة لإحياء زيارة النصف من شعبان".

وأوضح الفتلاوي، أن "الأجهزة الأمنية منتشرة في عموم المحافظة، وهناك ضربات استباقية وتفتيش لكل المناطق في مركز ومحيط المحافظة، لتأمينها داخلياً وخارجياً، كما أن الدوائر الخدمية وأصحاب المواكب الخدمية – بدورهم - بدأوا بتقديم الخدمات إلى الزوّار القادمين إلى محافظة كربلاء، كذلك تم تهيئة خط لنقل الزائرين إلى محافظاتهم".

وعن زيارة وزير الداخلية، عبدالأمير الشمري، مؤخراً إلى المحافظة، ذكر أن "الوزير ناقش مع قيادة العمليات خطة الزيارة بشكل تفصيلي، وتم رفد المحافظة بقوات إضافية مُساندة، ووصلت تلك القوات وانتشرت في الأماكن المخصصة لها".

وأشار الفتلاوي، إلى أن "هذه الزيارة تختلف عن الأربعينية، باعتبار أن التركيز سيكون على مركز المدينة"، مبيناً أن "أعداد الزيارات الشعبانية الماضية تراوحت ما بين 5 إلى 7 ملايين زائر، ومن المتوقع في هذه الزيارة تسجيل أعداداً مقاربة لهذه الأرقام".

وأكد النائب الأول لمحافظ كربلاء في ختام حديثه، أن "محافظة كربلاء أصبحت تمتلك خبرة جيدة في إدارة الحشود المليونية، حيث نجحت في زيارة الأربعين الأخيرة، التي سجلت أكثر من 22 مليون زائر".

ويحيي المسلمون الشيعة ليلة الخامس عشر من شهر شعبان من كل عام بمناسبة ولادة الإمام المهدي الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، حيث يتوجهون إلى مرقد الإمام الحسين في محافظة كربلاء.