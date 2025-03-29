تخبط بإعلان عيد الفطر في العراق.. 3 أطراف سنية تختلف بالرؤية

شفق نيوز/ تضاربت الأنباء حول موعد عيد الفطر في العراق، بعدما انقسمت الآراء حول ما إذا كان يوم غد الأحد متمماً للشهر، أو أول أيام العيد.

دار الإفتاء العراقية، كانت أول من أعلنت يوم غد الأحد أول أيام شهر شوال وبالتالي اول أيام عيد الفطر، قبل أن تتراجع عن إعلانها هذا وضم موقفها إلى جانب ديوان الوقف السني الذي أعلن بوقت متأخر من اليوم، أن يوم غد سيكون متمماً لشهر رمضان.

وقال مفتي جمهورية العراقي الشيخ مهدي الصميدعي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم الأحد الموافق 1 شوال 1446 هـ، 30 مارس 2025 م هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال".

وأضاف "بهذه المناسبة، تقدمت دار الإفتاء العراقية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب العراقي والأمة الإسلامية، سائلة الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء".

وفي وقت لاحق، أعلن ديوان الوقف السني، أن يوم غد الأحد متمما لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين 31 آذار الجاري، أول أيام عيد الفطر.

في المقابل، أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق، ثبوت الرؤية الشرعًية لهلال شهر شوال، وأن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر لعام (1446هـ)، الموافق (30/3/2025م).

إقليم كوردستان

لكن الثابت الوحيد، هو ما أعلنته وزارة الاوقاف في إقليم كوردستان، أن يوم غد الأحد، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، من دون أي تغيير بالموقف، حيث شرعت الجوامع داخل جميع المناطق الكوردستانية بتكبيرات العيد قبل أذان العشاء.

موقف السيستاني

يشار إلى أن مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، أعلن غداً الأحد، اليوم 29 من شهر رمضان، وأن يوم الاثنين المقبل، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، لكن بعد أن تتم مراقبة الهلال مساء غد الأحد.