تخالف العيد يؤجل الحركة السياحية بين مدينة الأعياد  وكوردستان

شفق نيوز/ تسبب تخالف موعد إعلان عيد الفطر بارجاء الحركة السياحية في مدينة خانقين وأطراف اقليم كوردستان مع ترجيحات ببلوغها ذروتها خلال الساعات القادمة.

ويقول الناشط الاعلامي امير خانقيني لوكالة شفق نيوز، إن حركة السياحة والاحتفالات بالعيد في مناطق خانقين مازالت محدودة بسبب اختلاف وتخالف موعد اعلان العيد بين الطائفتين السنية والشيعية.

ورجح خانقيني بلوغ الحركة السياحية والاحتفالات ذروتها خلال الساعات القادمة واليومين القادمين، مشيرا إلى بدء تدفق السياح والكروبات السياحية نحو مناطق خانقين الترفيهية للاحتفال بالعيد.

ولفت خانقيني الى ان الخطط الامنية والخدمية المعتمدة سنويا لتأمين احتفالات العيد وتهيئة الأجواء المثالية أمام المحتفلين من داخل وخارج خانقين تسير بشكل جيدة انسجاما مع خصوصية خانقين التي تعد قبلة التعايش السلمي في ديالى ومدينة الاعياد.

متفقا مع خانقيني اكد مدير سياحة خانقين التابعة لاقليم كوردستان سمير سردار، أن حركة الكروبات السياحية من خانقين نحو مناطق كوردستان لم تبدأ بعد بمعدلها الطبيعي السنوي بسبب تخالف اعلان العيد بين الطوائف الإسلامية.

وأبلغ سردار وكالة شفق نيوز، بإعداد خطة شاملة من قبل دائرته لمنح تصاريح دخول الكروبات السياحية الى مناطق كوردستان الى جانب توزيع دليل سياحي في متنزهات خانقين لتشجيع السياحة وتهيئة أجواء احتفالية مثالية للسائحين والمحتفلين.

ويشهد قضاء خانقين، ( 105 كم شمال شرق بعقوبة مركز ديالى)، توافد السواح والمحتفلين خلال الأعياد السنوية والمناسبات الاجتماعية وسط خطط أمنية وخدمية محكمة.

وكان مكتب المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني، اليوم السبت أول أيام عيد الفطر، وسبق ذلك إعلان المجمع الفقهي العراقي ودار الإفتاء العراقية وديوان الوقف السني، بالإضافة إلى اوقاف اقليم كوردستان يوم أمس الجمعة أول أيام عيد الفطر.