تحويل "صناعة كركوك"لمجمع سكني.. توضيح من التربية بعد جدل

شفق نيوز/ فند مدير عام تربية كركوك منصور سلوم، يوم السبت، الأنباء التي تحدث على تحويل مجمع اعدادية الصناعة والتي تأسست عام 1940 إلى مجمع سكني، فيما أكد عزم المديرية تنفيذ مشروع بقيمة 5 مليارات دينار تشمل ملعباً دولياً وملعب تنس وقاعة جمناستك.

وقال سلوم، لوكالة شفق نيوز، ان "الصفحات المأجورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة كركوك قامت بنشر وبث أخبار عارية عن الصحة تماماً فيما يخص إحالة إعدادية الصناعة ومحيطها الى الاستثمار لتحويلها الى مجمع سكني وهذا غير صحيح ".

وأضاف: "لا يمكن التفريط بهذا الصرح التربوي الذي اسس عام 1940، والذي يضم النشاط المدرسي والنشاط الرياضي والكشفي وإعدادية صناعة كركوك".

وكشف مدير عام تربية كركوك، عن وجود مشاريع مهمة بقيمة 5 مليارات، وسيتم إنشاء ملعب دولي وملعب تنس حديث وقاعة جمناستك ومخازن للتجهيزات، موضحاً أن من يحاول بث مثل هذه الاخبار الكاذبة والترويج لها سوف يعرض نفسه للمحاسبة القانونية".

وكانت جبهة تركمان العراق الموحد، قد أعربت بوقت سابق من اليوم، عن استيائها من توجه وزارة التربية نحو استثمار أراضٍ تابعة لها لأغراض "غير تربوية"، معتبرة أن ذلك يشكل تفريطاً بممتلكات مخصصة لخدمة الأجيال القادمة.

وطالبت الجبهة، بحسب بيان ورد للوكالة، رئيس الوزراء، بالتدخل العاجل لمنع تحويل هذه الأراضي إلى مشاريع استثمارية سكنية، والعمل على تخصيصها لتطوير المدارس والبنية التربوية، لا سيما في ظل الحاجة الماسة لهذه المنشآت في كركوك.

كما دعت إلى إلزام وزارة التربية بالتركيز على دورها الأساسي في تحسين العملية التربوية، بدلاً من التفريط بأملاكها لصالح المستثمرين، مؤكدة أن تطوير التعليم يجب أن يكون أولوية قصوى لدعم الأجيال القادمة.