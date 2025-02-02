تحويل الوديان إلى متنزهات.. خطة حكومية لـ"تعزيز البيئة" في الموصل

شفق نيوز/ كشفت مديرية مجاري محافظة نينوى، يوم الأحد، عن خطة لإلغاء الوديان في الجانب الأيسر من الموصل وتحويلها إلى شوارع أو متنزهات لتعزيز البيئة الحضرية في المدينة.

وقال مدير عام المديرية التابعة لوزارة الإعمار والإسكان، عماد توفيق، في مؤتمر صحفي عقده بعد عقد اجتماع مع وفد رسمي بحضور دوائر المهندس المقيم والشركات المنفذة للمشاريع، إنه "جرت خلال الاجتماع، مناقشة المعوقات والمشاكل التي تواجه المشاريع في الخطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها في مدينة الموصل".

وأوضح، أن "وزارة الإعمار تركز بشكل كبير على معالجة المشاريع المتلكئة، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بمشروع مجاري الأيمن الموحد ومحطات المعالجة والخطوط الناقلة في جانبي المدينة".

وأشار توفيق خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن "هناك خطة لإلغاء الوديان كافة في الجانب الأيسر من المدينة التي تؤثر على سير العمل في بعض المناطق، وستتم إعادة تأهيل هذه المواقع وتحويلها إلى شوارع أو متنزهات لتعزيز البيئة الحضرية في المدينة".

كما لفت مدير عام المجاري في نينوى إلى أن "هناك مشاريع جديدة في طور التنفيذ في نينوى، تهدف إلى تحسين شبكة المجاري والمياه"، مؤكداً أن "الوزارة ستعالج التعارضات ضمن مشروع الأيمن الموحد بشكل سريع وفعال لتسريع الإنجاز".

وأضاف توفيق أن "الوزارة ملتزمة بتوفير الحلول المناسبة لجميع المعوقات التي تعترض سير العمل، متعهدًا بتسريع عملية تنفيذ المشاريع لضمان تحسين الخدمات في الموصل والمناطق المجاورة، بما يتناسب مع احتياجات السكان".