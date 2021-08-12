تحويل سيطرة في بغداد لمشروع سكني

شفق نيوز/ أعلن الفريق أول ركن محمد حميد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة يوم الخميس رفع الكتل الاسمنتية من سيطرة لإستكمال مشروع سكني غربي العاصمة بغداد.

وقال البياتي في بيان اليوم، إنه "بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة سيتم ابتداء من الأسبوع القادم رفع الكتل الكونكريتية، وتحويل سيطرة التبادل الموجودة على الطريق السريع القادم من (أبو غريب) باتجاه ساحة اللقاء لاستكمال المشروع السكني لموظفي ديوان الرقابة المالية".

وكان رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، قد أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الثلاثاء إكمال التسجيل على قطع الأراضي ضمن مشروع (داري) السكني.

وقال الكاظمي خلال الجلسة إنه "سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني خلال شهر".

وأضاف أن عدد الاستمارات المستوفية للشروط عبر الموقع الإلكتروني لمشروع داري بلغ (3 ملايين و463 ألفاً و921) استمارة.

ويعاني العراق من أزمة خانقة في السكن بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات السكنية إضافة إلى عدم قدرة المواطن على بناء وحدة سكنية خاصة به لغلاء غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.