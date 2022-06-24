سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحوطا من الحمى النزفية.. المجمع الفقهي العراقي يشكل لجنة لفحص الأضاحي

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-24T15:22:21+0000
تحوطا من الحمى النزفية.. المجمع الفقهي العراقي يشكل لجنة لفحص الأضاحي

شفق نيوز/ أعلن المجمع الفقهي العراقي (مقره مسجد الامام ابو حنيفة في الاعظمية ببغداد) تشكيل لجنة خاصة لفحص اضاحي عيد الاضحى.

وقال عضو المجمع الشيخ عبد الستار عبد الجبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المجمع الفقهي شكل فريقاً لاستقبال تبرعات الأضاحي؛ فيه طبيب بيطري لفحص الأنعام، والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض".

ووفقا لآخر إحصائية صادرة عن الوزارة، فإنه تم تسجيل 194 إصابة مؤكدة توفي من بينهم 32 حالة.

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

related

صحة ذي قار تقرع ناقوس الخطر بشأن الوباء الجديد القاتل بعد ارتفاع الوفيات

Date: 2022-05-04 09:35:38
صحة ذي قار تقرع ناقوس الخطر بشأن الوباء الجديد القاتل بعد ارتفاع الوفيات

مكتب السيستاني يحدد أول أيام عيد الأضحى

Date: 2021-07-10 17:17:32
مكتب السيستاني يحدد أول أيام عيد الأضحى

تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في كركوك

Date: 2022-05-06 11:31:03
تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في كركوك

تحرك دولي لكبح جماح "الحمى النزفية" في محافظة عراقية

Date: 2022-06-11 14:52:38
تحرك دولي لكبح جماح "الحمى النزفية" في محافظة عراقية

تسجيل 120 إصابة و20 حالة وفاة حصيلة وباء "الحمى النزفية" في العراق

Date: 2022-05-31 06:53:23
تسجيل 120 إصابة و20 حالة وفاة حصيلة وباء "الحمى النزفية" في العراق

نينوى.. تسجيل أول إصابة بمرض الحمى النزفية

Date: 2022-05-05 12:53:32
نينوى.. تسجيل أول إصابة بمرض الحمى النزفية

الموصل تمنع ذبح أضحية العيد في المنازل

Date: 2022-06-20 10:19:18
الموصل تمنع ذبح أضحية العيد في المنازل

المثنى.. الاشتباه بإصابة مواطن بـ"الحمى النزفية"

Date: 2022-04-23 10:44:49
المثنى.. الاشتباه بإصابة مواطن بـ"الحمى النزفية"