تحوطا من الحمى النزفية.. المجمع الفقهي العراقي يشكل لجنة لفحص الأضاحي

شفق نيوز/ أعلن المجمع الفقهي العراقي (مقره مسجد الامام ابو حنيفة في الاعظمية ببغداد) تشكيل لجنة خاصة لفحص اضاحي عيد الاضحى.

وقال عضو المجمع الشيخ عبد الستار عبد الجبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المجمع الفقهي شكل فريقاً لاستقبال تبرعات الأضاحي؛ فيه طبيب بيطري لفحص الأنعام، والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض".

ووفقا لآخر إحصائية صادرة عن الوزارة، فإنه تم تسجيل 194 إصابة مؤكدة توفي من بينهم 32 حالة.

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.