تحمل 250 مرضا انتقاليا.. كربلاء تشن حملة ضد أماكن الرعي العشوائي

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري في كربلاء، يوم الأحد، اتخاذ اجراءات مشددة لمنع الرعي العشوائي داخل المدن، وفيما أشار إلى مصادرة الكثير من المواشي، أكد وجود 250 مرضاً خطيراً ينتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وقال مدير المستشفى، وسام الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "كربلاء تعد أقل المحافظات العراقية في عدد إصابات الحمّى النزفية، ومن أجل الحفاظ على ذلك وللوقاية من المرض، تم اتخاذ إجراءات مشددة بخصوص الرعي العشوائي، وتشكيل (لجنة الرعي العشوائي) بإشراف مباشر من قبل النائب الثاني لمحافظ كربلاء والدوائر المعنّية".

وأضاف أن "المستشفى البيطري أجرى جولة ميدانية على أماكن الرعي العشوائي، وتم أخذ تعهدات خطية من مربي المواشي في داخل المدن، وإبلاغ مختاري تلك المناطق بمنع الرعي فيها، وحصر ذلك في المناطق الريفية".

وتابع "بعد مرور أسبوعين من أخذ التعهدات، تم إجراء أول جولة لمتابعة الرعي العشوائي وتمت مصادرة الكثير من هذه المواشي، بحسب محاضر ضبط، وبيعها في مزاد حسب قانون 25 لمديرية بلديات كربلاء الذي ينص على مصادرة المواشي في حال تواجدها داخل المدينة".

وأشار الجابري، إلى وجود "لجنة فرعية في بعض الأقضية والنواحي لمتابعة الرعي العشوائي"، متوعدا "باتخاذ كل الإجراءات الشديدة والحازمة لمنع الرعي العشوائي الذي يؤثّر على منظر المدينة، كما أن تلك الأماكن تعد مكانا لانتقال الأمراض حيث هناك 250 مرضا خطيرا ينتقل من الحيوان إلى الإنسان".

وتبلغ إصابات الحمى النزفية في العراق، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، 336 إصابة مؤكدة منها 66 حالة وفاة، وتصدرت محافظة ذي قار أكبر نسبة إصابات بواقع 146 إصابة منها 37 حالة وفاة.

والحمى النزفية، هي مرض انتقالي فيروسي، ويعد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إذ أنه يصيب والأبقار والأغنام والجاموس والخيول والماعز وغيرها وينتقل بالدرجة الأولى إلى مربي الماشية والجزارين.