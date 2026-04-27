تحقيق نيابي بإحالة جزء من غابات الموصل للاستثمار

شفق نيوز- نينوى

كشفت النائب عن محافظة نينوى، أحلام الكاكئي، يوم الاثنين، عن منح شركة تركية موافقة خاصة لإنشاء مجمع سكني داخل غابات الموصل، رغم وجود قرارات سابقة تمنع الاستثمار في هذه المناطق.

وقالت الكاكئي، لوكالة شفق نيوز، إن "إحدى الشركات التركية حصلت على موافقة خاصة لبناء مجمع سكني في غابات الموصل، على الرغم من وجود رفض سابق من قبل محافظ نينوى لإنشاء مشاريع سكنية داخل الغابات".

وأضافت: "تفاجأنا اليوم بصدور قرار إحالة جزء من غابات الموصل إلى الاستثمار لصالح هذه الشركة، وهو أمر يثير الاستغراب، خاصة أن الشركة دخلت العراق حديثاً".

وأكدت الكاكئي، أن أعضاء مجلس النواب سيفتحون تحقيقاً في ملف إحالة غابات الموصل إلى الاستثمار، لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذا القرار.

وكان محافظ نينوى والجهات العليا في المحافظة، قد أصدرت سابقاً قرارات تمنع الاستثمار وبناء المجمعات السكنية داخل غابات الموصل.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع تزايد القلق حول الإهمال والقطع الجائر الذي تعرضت له غابات الموصل في السنوات الأخيرة، حيث تم تحويل مساحات واسعة منها للاستثمار دون مراعاة للأثر البيئي، مما يهدد بفقدان واحدة من أهم المناطق الطبيعية في البلاد.