تحقيق نسب متقدمة بمشروع جسر "قوري جاي" على طريق كركوك - بغداد

شفق نيوز/ اعلنت دائرة طرق وجسور كركوك، يوم الجمعة، تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع إنشاء جسر "قوري جاي" على طريق كركوك - بغداد.

وقال مدير دائرة طرق وجسور كركوك قاسم حمزة البياتي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الاعمار والاسكان وضمن أعمال تطوير الطرق الخارجية وخاصة الطريق الدولي بين كركوك وبغداد تشرف دائرتنا على مشروع جسر "قوري جاي" الممر الثاني بين قضاء طوزخورماتو و محافظة كركوك".

وأضاف، أن "المشروع ضمن اشراف دائرة الطرق والجسور احدى تشكيلات وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة"، مبيناً أن "أعمال المشروع تشمل تأهيل واستبدال جسر قوري الشاي الثاني ومقترباته على الممر القديم لطريق بغداد_كركوك، بطول كلي يبلغ 240م وعرض 11م".

وتابع أن "جسر قوري جاي يعد من الجسور الحيوية والمهمة، كونه يقع على مسار طريق (بغداد – كركوك)، الرابط بين المحافظات الوسطى والجنوبية والمحافظات الشمالية، ويسهم تأهيله بانسيابية حركة المركبات على مسار الطريق".

وأشار الى "اكمال جميع ركائز الجسر بواقع 16 ركيزة ومواصلة اعمال تجهيز وتصنيع الروافد الكونكريتية التي وصل عددها الى اكثر من 33 رافدة من 65، بعد الانتهاء من اعمال تكسير وهدم الجسر القديم المتضرر و رفع الأنقاض".