تحقيق عاجل.. حفل ليلي في روضة يستنفر التربية العراقية

شفق نيوز– بغداد

أمهل وزير التربية العراقي إبراهيم نامس الجبوري، يوم الثلاثاء، اللجان التحقيقية العليا من جهاز الإشراف والتفتيش التربوي واللجان القانونية 48 ساعة لرفع توصياتها بشأن حادثة روضة الوفاء في منطقة العامرية بالعاصمة بغداد، بعد ورود معلومات تفيد بإقامة حفل داخل الروضة في وقت متأخر من الليل.

وشدد الوزير، وفق بيان حكومي ورد إلى وكالة شفق نيوزن على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المقصرين، أياً كانت صفاتهم، حفاظاً على هيبة المؤسسة التربوية وانضباط العمل داخلها، كما وجه اللجان الإشرافية بـ متابعة ميدانية مكثفة لواقع المدارس ورياض الأطفال لضمان التزامها بالضوابط التربوية والإدارية ومنع تكرار مثل هذه الحالات التي تسيء إلى رسالة التعليم.

وفي سياق متصل، أفادت مديرية تربية الكرخ الأولى، في بيان، بأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام حارس ليلي في إحدى مؤسساتها التربوية تصرف غير مسؤول ومخالف للضوابط.

وأشارت إلى تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لمتابعة الموضوع ومحاسبة المقصر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حفاظاً على سمعة المؤسسات التربوية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر مديرة الروضة تضبط حارساً يقيم حفلة ليلية داخل الروضة في العامرية غرب بغداد.