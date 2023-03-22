تحقيقات ملف الجمعيات الفلاحية ترصد تلاعباً بالرواتب ودعاوى مخلة بالشرف

شفق نيوز/ أكدت عضو اللجنة التحقيقية في ملف الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وفروع الجمعيات النائبة ابتسام الهلالي، يوم الأربعاء، أن الملف "مليء بفساد كبير"، مشيرة إلى "التلاعب برواتب الموظفين ودعاوى مخلة بالشرف".

وقالت الهلالي في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هناك ملفات فساد مالي وهدر بالمال العام وتلاعب بعقارات الاتحاد وبيعاً بدون سند قانوني.

وبينت أن الامر يتضمن فساد باستثمارات لاتعود اموالها للاتحاد وانما الى جيوب الفاسدين وبعضهم أيضا عليه ملفات اختلاس ودعاوى مخلة بالشرف وتلاعب برواتب الموظفين وعدم اعطائهم استحقاقهم .

واشارت الى انها ستسلم هذه الملفات الى النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشددت الهلالي على ضرورة العمل الدؤوب على كشف كل ملفات الفساد المالي والإداري واختلاس المال العام خدمة للمواطن وعودة الأموال المنهوبة الى البلاد.