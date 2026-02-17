تحقيقات سجناء داعش المنقولين من سوريا تكشف تورطهم بسبي الإيزيديات

شفق نيوز- نينوى

كشفت مدير عام شؤون الناجيات الإيزيديات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سراب إلياس، يوم الثلاثاء، عن تورط ثلاثة عناصر من تنظيم داعش بجرائم سبي إيزيديات، بعد نقلهم من السجون داخل الأراضي السورية إلى العراق.

وقالت إلياس لوكالة شفق نيوز، على هامش الندوة التي عقدها رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد الحميد المصلح، لطمأنة عوائل الضحايا والناجيات بشأن ملف نقل السجناء ومحاكمتهم، إن "التحقيقات الأولية مع سجناء تنظيم داعش الذين نقلوا من السجون داخل الأراضي السورية إلى العراق كشفت حتى الآن تورط ثلاثة متهمين بجرائم سبي إيزيديات خلال فترة سيطرة التنظيم".

وأضافت أن "القضاء أبلغ دائرتها بوجود ثلاثة متهمين ضمن التحقيقات الأولية التي أُجريت مع أكثر من 400 عنصر من داعش تم نقلهم مؤخراً إلى العراق".

وأوضحت أن "المتهمين الثلاثة متورطون بسبي إيزيديات في قضاء سنجار"، مشيرة إلى أن "إحدى الضحايا تقيم حالياً في ألمانيا وقد سافرت إلى العراق، فيما تتواجد ضحيتان أخريان في سنجار بانتظار استكمال الإجراءات القانونية وتشخيص المتهمين من قبل الضحايا".

وبينت إلياس أن "هذه التحقيقات تأتي ضمن الوجبة الأولى من سجناء داعش الذين خضعوا للاستجواب من قبل لجان قضائية وأمنية مختصة"، مؤكدة "استمرار العمل لاستكمال الملفات القانونية بحق المتهمين".

وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في نينوى قد طمأنت، اليوم الثلاثاء، عوائل ضحايا تنظيم "داعش" من الإيزيديين والمكونات الأخرى، بشأن ملف نقل سجناء التنظيم من السجون الواقعة داخل الأراضي السورية إلى العراق.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أقر في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر "داعش" من السجون السورية إلى البلاد.

هذا وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، الجمعة الماضي، إكمال مهمة نقل معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، في عملية استمرت 23 يوماً.

كما أكد مجلس القضاء الأعلى، استمرار عملية محاكمة عناصر التنظيم، سواء كانوا يحملون الجنسية العراقية أو أجانب الجنسية، وسط دعوات من قبل بغداد إلى المجتمع الدولي لأجل استعادة كل بلد مواطنيه.