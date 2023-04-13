تحسباً لأي طارئ .. وزير الموارد يوصي إقليم كوردستان بمتابعة الرصد الزلزالي على السدود

شفق نيوز/ أوصى وزير الموارد المائية عون ذياب، يوم الخميس، إقليم كوردستان بمتابعة تحسسات الرصد الزلزالي على السدود وتحديثها تحسبا لأي طارئ.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه وفد أقليم كوردستان ممثلا بـ"بيوار خنسي ممثل رئيس وزراء إقليم كوردستان وعبد الرحمن خاني مدير عام السدود والخزانات في الإقليم وكاروان صباح مدير عام الموارد المائية في الإقليم"، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وذكر البيان أن الزيارة تأتي لـ"تنظيم وتنسيق آفاق التعاون المشترك في مجال المياه مع أقليم كوردستان في ضوء مايشهده العراق من شحة مائية تؤثر على كمية ونوعية موارده المائية، وفي أطار السعي نحو إرساء الأمن المائي في العراق وترشيد الإستهلاك وبما يتلاءم والمتطلبات الوطنية ذات الصلة".

وأكد الوزير أهمية التعاون الجاد والتواصل مع الإقليم لتأمين المياه لمستحقيها كافة، كون إدارة ملف المياه مسألة إنسانية والمحافظة على تأمينها واجب وطني نسعى جاهدين لتحقيقه".

كما تم التطرق لمخاطر تلوث المياه وأهمية وصولها للمواطنين بنوعية جيدة حفاظا على صحة المجتمع، وكذلك تخلل الأجتماع مناقشة تنفيذ سدود حصاد المياه والجدوى من تنفيذها وكذلك إنشاء الإقليم لعدد من السدود وحسب ما أقر وفقا للدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي والمعدة لغاية 2035، والتأكيد على أهمية التنسيق العالي مع إقليم كوردستان في تشغيل منظومات السيطرة الخزنية والإستفادة من الخبرات لدعم قطاع الموارد المائية في البلاد في ضوء التوسع السكاني يقابله نقص الواردات المائية.

وشدد ذياب على أهمية متابعة متحسسات الرصد الزلزالي على السدود وتحديثها تحسباً لأي طارئ، داعيا الوفد للمشاركة الفاعلة بمؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه والمزمع عقده في بغداد مطلع شهر آيار القادم كون الإقليم شريك مع الحكومة الاتحادية بإدارة ملف المياه داخليا وخارجيا.

من جانبه قدم ممثل رئيس وزراء إقليم كوردستان دعوة إلى وزير الموارد المائية لزيارة الإقليم واللقاء بالمسؤولين والتباحث بالقضايا الهامة ذات الصلة بالواقع المائي وتشغيل منظومات السيطرة واستمرار أعمال الصيانة لتلك المنشآت الخزنية.