تحسباً لأي طارئ.. كركوك تعزز إجراءاتها الأمنية قبيل إعلان نتائج الانتخابات

شفق نيوز- كركوك

عزّزت القوات الأمنية في محافظة كركوك، مساء اليوم الأربعاء، من إجراءاتها الأمنية، مع اقتراب موعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، تحسباً لأي طارئ.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الخاصة كثّفت انتشارها في مراكز المدن والمناطق الحساسة، خصوصاً قرب مقرات الأحزاب السياسية ومراكز العد والفرز التابعة لمفوضية الانتخابات، وباشرت بخطة انتشار مشددة تشمل إقامة نقاط تفتيش مؤقتة ودوريات راجلة وآلية في الطرق الرئيسية والفرعية".

وأضاف أن "القيادة الأمنية في كركوك وجّهت جميع التشكيلات بالاستنفار الكامل ومراقبة الأوضاع الميدانية عن كثب، منعاً لأي خرق أمني أو أعمال شغب قد تندلع عقب إعلان النتائج الأولية".

وأكد أن "الوضع في المحافظة مستقر حتى اللحظة، والقوات الأمنية تتابع المشهد الانتخابي بدقة لضمان حماية المواطنين ومراكز العد والفرز، والحفاظ على سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة".

ويوم أمس الثلاثاء، شهدت ناحية التون كوبري شمال محافظة كركوك، مشادات واشتباكات محدودة بين مؤيدي الأحزاب الكوردستانية والتركمانية، دون استخدام الأسلحة، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن النزاع نشأ على خلفية التنافس الانتخابي بعد انتهاء التصويت العام، حيث اختلف بعض المشاركين حول نتائج الانتخابات وتوزيع الأصوات بين القوائم الكوردية والتركمانية، ما أدى إلى اندلاع المشاجرات والمواجهات الجسدية.

وأضافت أن قوات الجيش العراقي تدخلت على الفور لتهدئة الوضع، وفرضت حواجز مؤقتة في محيط المنطقة لضمان عدم امتداد الاشتباكات إلى أحياء أخرى، كما قامت السلطات المحلية بفتح قنوات للحوار بين الأطراف لتسوية الخلاف بشكل سلمي.

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.