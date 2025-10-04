تحريض على الكراهية.. منع المالكي والوشّاح من الظهور الإعلامي (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم السبت، منع الظهور الإعلامي لكل من أحمد الوشّاح 60 يوماً، ودانيا المالكي لمدة 45 يوماً، لمخالفتهما قواعد البث الإعلامي فيما يتعلق بالتحريض على العنف والكراهية، ومخالفة اللياقة والآداب والذوق العام، وفقاً لوثيقتين صادرتين عن الهيئة.

وأشارت الوثيقة الأولى التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إلى أن قرار منع أحمد الوشّاح جاء "بناءً على الشكاوى الواردة من نواب وجهات رسمية ومواطنين واستناداً إلى ما ورد في تقارير الرصد والمتابعة التي عرضتها (دائرة التنظيم الإعلامي) في الهيئة والمتعلقة بتصريحاته خلال مشاركته في برنامج (القرار لكم) عبر قناة النهرين الفضائية، فضلاً عن مشاركته في برنامج بوضوح عبر قناة زاكروس الفضائية وبرنامج كلمة الفصل عبر قناة وطن الفضائية".

واعتبرت الوثيقة، أن ظهوره مثّل "مخالفات صريحة ومتكررة للائحة قواعد البث الإعلامي، وتحديداً في المواد الخاصة بالتحريض على العنف والكراهية، والدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات، ومراعاة حق الخصوصية في التغطية الإعلامية".

وقررت الهيئة وفقاً للوثيقة، منع الظهور الإعلامي للوشّاح في جميع وسائل الإعلام لمدة 60 يوماً، "نظراً لما تضمنته التصريحات المشار إليها في أعلاه من انطباعات سلبية، ودعوات خطيرة وافتراءات صارخة تمس الأمن القومي العراقي وتسيء الى الأجهزة الأمنية".

كما لفتت وثيقة ثانية صادرة عن الهيئة بتاريخ 2-10، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إلى إن قرار منع دنيا المالكي، جاء بناءً "على تقارير الرصد والمتابعة التي عرضتها دائرة التنظيم الإعلامي في الهيئة والمتعلقة بتصريحات المالكي، خلال مشاركتها في برنامج الحياة بين قوسين عبر قناة الطليعة الفضائية".

وأوضحت الهيئة، أن تصريحات المالكي، تمثّل "مخالفة صريحة للائحة قواعد البث الإعلامي، وتحديداً في المواد الخاصة بالتحريض على العنف والكراهية واللياقة والآداب والذوق العام، فضلاً عن طرح الرأي مع عدم المشاركة في التضليل أو التشهير".

وطبقاً للوثيقة، فإن "التصريحات المشار إليها في أعلاه تضمنت إساءة واضحة للمرأة العراقية والمساس بالنسيج المجتمعي العراقي، وتأكيداً على التزام الهيئة بضوابط الخطاب الإعلامي المسؤول وسياقاته المهنية تقرر منع الظهور الإعلامي للسيدة دانيا المالكي في جميع وسائل الإعلام لمدة 45 يوماً".