تحرير فتاة مختطفة واعتقال خاطفها جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم الاثنين، تحرير فتاة مختطفة من إحدى المحافظات المجاورة، واعتقال خاطفها في قضاء سوق الشيوخ.

جاء ذلك، من خلال توفر معلومات استخبارية دقيقة بوجود الفتاة في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ، ضمن محافظة ذي قار، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان، أن قوة من مكافحة إجرام ذي قار، وبالاشتراك مع لواء 14 شرطة اتحادية، تمكنت من تحرير المختطفة والقبض على الخاطف، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه لإكمال التحقيق وإحالته للمحاكم المختصة لينال جزاءه العادل.