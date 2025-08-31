تحرير فتاة قاصر من بطش أشقائها في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية حماية الأسرة والطفل في بغداد الكرخ، يوم الأحد، تحرير فتاة قاصر تعرضت للتعنيف على أيدي أشقائها.

وبحسب بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن إجراءات سريعة اتخذت بناء على شكوى قدمها أحد المواطنين حول تعرض ابنته القاصر للاحتجاز والتعنيف من قبل أشقائها.

وبناء على قرار قضائي صادر عن محكمة التحقيق، انتقل فريق مختص إلى منزل الفتاة في منطقة حي الجهاد غربي العاصمة، وبعد التأكد من سلامتها الصحية، تم تحريرها وتسليمها إلى والدها وفق تعهدات قانونية تضمن سلامتها وحمايتها من أي مخاطر مستقبلية.