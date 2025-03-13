تحرير عائلة من قبضة مسلح مخمور جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ميسان جنوبي العراق، اليوم الخميس، إنقاذ عائلة احتُجزت داخل منزلها تحت تهديد السلاح من قبل أحد أفرادها، وذلك في قضاء الكميت شمال المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية تحركت فور تلقيها معلومات من مصادر موثوقة تفيد باحتجاز أحد أفراد العائلة لعائلته تحت تهديد السلاح، وهو في حالة سُكر".

وأضافت أن "قوة من قسم شرطة الكميت، وبعد استحصال الموافقات القضائية، قامت بتطويق المنزل واقتحامه باستخدام أساليب مهنية في التعامل مع مثل هذه الحالات، ما أسفر عن تحرير العائلة بالكامل واعتقال المتهم دون وقوع أي إصابات".

وأوضحت القيادة أن "المتهم هو أحد أفراد العائلة، وكان يحمل بندقية من نوع GC أثناء احتجاز ذويه"، مشيرةً إلى أنه "تم اقتياده إلى مركز الاحتجاز الأمني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول".