تحرير عائلة مقيدة بالسلاسل من ابنهم الاكبر جنوب بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن قوة أمنية تمكنت من تحرير عائلة مكونة من "الأب وزوجته وابنه وابنته" كانوا مقيدين بالسلاسل داخل منزلهم من قبل ابنهم الأكبر في قضاء المحمودية جنوبي بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مناشدة وردت عن طريق الخط الساخن الى شرطة الكرخ بوجود عائلة محجوزة داخل منزلهم ضمن قضاء المحمودية، موضحا أن قائد شرطة بغداد الكرخ وجه على الفور بتشكيل فريق عمل واستحصال الموافقات الاصولية من قاضي التحقيق، حيث تمت مداهمة الدار والعثور على اب وزوجته وابنه وابنته معنفين ومقيدين بالسلاسل والكلبشات.

وأضاف أن إفادة الأب بعد تحرير أفراد عائلته كانت بأن ابنه الأكبر الهارب هو من قيدهم وعنفهم وإحتجزهم في أحد غرف المنزل، مشيرا الى متابعة كاميرات المراقبة والقبض على الابن ضمن قضاء اليوسفية.