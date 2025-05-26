تحرك وزاري طارئ نحو الديوانية بعد تدهور تجهيز الكهرباء

شفق نيوز/ وجّه وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الإثنين، مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط بالتوجه الفوري إلى محافظة الديوانية.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن التوجيه جاء بهدف الوقوف ميدانياً على وضع التجهيز الكهربائي في المحافظة.

وشهدت محافظتا النجف والديوانية، مساء أمس الأحد، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطالبة بتحسين ظروف تجهيز الكهرباء وسط ارتفاع درجات الحرارة.

واقدم المتظاهرون على قطع طرق رئيسية وإشعال الإطارات، ورفعوا شعارات مناهضة للحكومات المحلية، فيما وقعت عمليات كرّ وفرّ بين القوات الأمنية والمحتجين في بعض المناطق.