تحرك نيابي نحو المجمعات السكنية المتلكئة يمهد لإعادة أموال المواطنين

شفق نيوز- بغداد

دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، يوم الثلاثاء، رئاسة الوزراء، وهيئة الاستثمار، لسحب إجازات المستثمرين في المجمعات السكنية المتلكئة، وإعادة الأموال للمواطنين، مشيرة إلى مشاريع مجازة منذ 10 سنوات، ولم تنجز بعد.

وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز: "من خلال دورنا الرقابي، سجلنا عدة ملاحظات على عمل المجمعات السكنية غير المنجزة، وهناك تلكؤ واضح بالعمل وخصوصا في محافظة كربلاء".

وأضافت أن "هناك العشرات من المجمعات السكنية لم تنجز عملها بالوقت المحدد، وبعض المجمعات حصلت على إجازات الاستثمار منذ عشرة أعوام ونسبة الإنجاز لم تصل إلى 50‎%‎، وأن هناك مخالفات واضحة لشروط وضوابط منح الاجازات الاستثمارية".

وبينت أن "رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق وسحب إجازات الاستثمار من المستثمرين وإعادة المبالغ المستحقة للمواطنين، للتلكؤ بالعمل ومخالفة المستثمر شروط وضوابط الاستثمار".

وأكملت الهلالي قائلة: "نحن في مجلس النواب نجمع الأدلة والملفات الخاصة بالاستثمار في كربلاء والمحافظات الأخرى، وسنقدم طلبا رسميا إلى رئيس البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة عمل ونسبة الإنجاز في المجمعات السكنية ومحاسبة المخالفين وسحب الإجازة منهم".