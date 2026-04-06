تحرك نيابي لإيقاف قرار حجب البطاقة التموينية عن الموظفين

شفق نيوز- بغداد

كشفت عضو لجنة الاستثمار النيابية، سوزان السعد، يوم الاثنين، عن وجود تحرك نيابي لإيقاف قرار المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن حجب البطاقة التموينية عن الموظفين أصحاب الرواتب العالية.

وقالت السعد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارات بدأت بحجب مفردات البطاقة التموينية عن موظفيها الذين يتقاضون أكثر من مليون و500 ألف دينار"، مبينة أن "وزارة الداخلية هي أول من بدأ بتطبيق هذا القرار".

وأضافت أن "القرار مجحف بحق منتسبي القوات الأمنية والموظفين، وغير مدروس"، محذرة من أنه "سيؤدي إلى تضرر شريحة واسعة من العوائل نتيجة حرمانها من البطاقة التموينية".

وأشارت السعد، إلى أن "هناك تحركاً نيابياً لجمع التواقيع بهدف إصدار قرار من مجلس النواب يلزم الحكومة بالتريث في تنفيذ هذا الإجراء، لحين إعادة دراسته بشكل أعمق".

كما تابعت حديثها بالقول إن "قرار المجلس الوزاري الاقتصادي بحجب مفردات البطاقة التموينية قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق"، معتبرة أنه "خاطئ ولا يحقق جدوى اقتصادية حقيقية".

وكانت وزارة التجارة العراقية قد أعلنت عن توجهها إلى حجب البطاقة التموينية عن من يتقاضون رواتب شهرية تبلغ المليون ونصف المليون دينار فما فوق، كاشفة عن بلوغ عدد الموظفين الذين حُجب عنهم بسبب تقاضيهم هذا المبلغ نحو مليون و400 ألف موظف.