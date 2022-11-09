تحرك نيابي لإنصاف خريجي التربية في العراق (وثائق)

شفق نيوز/ لغرض حصر تعيينات وزارة التربية للاختصاصات التربوية والكليات الساندة لها، يتحرك أعضاء في مجلس النواب العراقي، على إصدار قرار نيابي يمنع خريجي الكليات الأخرى من التعيين على الملاك التدريسي.

وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، وقع أكثر من 50 نائباً في البرلمان العراقي، على طلب إصدار قرار نيابي بهذا الشأن، لإعطاء فرصة لشريحة التربويين في أداء دورهم بشكل مهني وتنظيمي.

وتقدمت بهذا الطلب، رئيس السن للجنة التربية في البرلمان العراقي، زيتون الدليمي، وأيدها بهذا الطلب أكثر من 50 نائباً حتى الآن.