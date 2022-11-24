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تحرك نيابي لتعديل "ثغرة قانونية" تمنح الطفل حق تقديم شكوى ضد أسرته

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-24T13:47:45+0000
تحرك نيابي لتعديل "ثغرة قانونية" تمنح الطفل حق تقديم شكوى ضد أسرته

شفق نيوز/ أكدت لجنة المرأة والطفل في البرلمان العراقي، يوم الخميس، العمل على إلغاء وتعديل فقرة في مشروع قانون "حماية الطفل" تعطي الحق للطفل تقديم شكوى ضد أسرته.

وقالت رئيسة اللجنة ابتسام الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اعتراضاً واختلافاً على مواد قانون حماية الطفل الذي قُرأ قراءة أولى بمجلس النواب".

وأشارت إلى أن "اللجنة ستعمل على إلغاء وتعديل فقرة تنص على إعطاء حق للطفل بتقديم شكوى على أسرته في حال تعرضه للعنف"، مؤكدة أن الهدف من تشريع القانون هو بناء وتماسك الأسرة العراقية".

وأضافت الهلالي، أن "الثوابت والأعراف والتقاليد الاجتماعية والشريعة الإسلامية في العراق، لا يمكن تجاوزها، ومن خلالها تعمل لجنة المرأة والأسرة والطفولة على دراسة وتعديل مواد القانون قبل تشريعه بمجلس النواب".

كما أشارت إلى أن "وفق مواد القانون سيكون هناك تخصيصات مالية في مشروع موازنة العام 2023، لفتح مراكز إيواء الأطفال اليتامى والفقراء واحتوائهم".

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي قد أكد، يوم السبت 19 من شهر تشرين الثاني الجاري، سعي الوزارة مع مجلس النواب لتشريع واقرار قانون حماية الطفل.

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