تحرك نيابي ضد المصرف العقاري.. قروض الإسكان لا تمنح إلا برشوة

شفق نيوز/ كشفت عضو مجلس النواب العراقي، ابتسام الهلالي، يوم الأربعاء، عن وجود فساد مالي محسوبيات داخل المصرف العقاري، يحد من إمكانية حصول المواطنين على قروضهم، إلا بدفع رشوة.

وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك فساداً مالياً وادارياً في المصرف العقاري ، وخصوصا في القروض السكنية التي تمنح للمواطنين، والمواطن لا يستطيع الحصول على قرض بسهولة إلا بدفع رشوة.

وأضافت أن "المواطن عندما يريد الحصول على قرض من المصرف العقاري يضطر ان ينتظر سنة او اكثر من ذلك دون جدوى، بينما الحالات التي تسمى الموافقات الخاصة او الاستثناءات يمكن لها الحصول على القرض بسهولة".

وأشارت الهلالي، إلى أن "هناك معقبين ومحامين متفقين مع بعض الموظفين (أصحاب النفوذ) في المصرف العقاري بإعطاء موافقات خاصة لطلبات ومنح قرض 100 مليون دينار مقابل الحصول على 15-20‎% من قيمة مبلغ القرض".

وتابعت "سنباشر في مجلس النواب بعد عيد الاضحى بجمع تواقيع وتقديم طلب رسمي إلى رئاسة المجلس لفتح تحقيق بالفساد الموجود في المصرف العقاري، وإقالة رئيس المصرف من منصبه".

ويصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها.