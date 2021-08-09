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تحرك لانشاء كليات للدراسات العليا وتوسعة المقاعد الدراسية

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-09T11:48:41+0000
تحرك لانشاء كليات للدراسات العليا وتوسعة المقاعد الدراسية

شفق نيوز / كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، يوم الاثنين، عن تحرك على وزارة التعليم لانشاء كليات للدراسات العليا، وتوسعة المقاعد الدراسية.

وأوضح عضو اللجنة، رياض المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة التعليم النيابية أرسلت كتباً عدة، إلى وزارة التعليم تحثها على انشاء كليات خاصة للدراسات العليا، على أن تكون للدراسة الصباحية والمسائية والأهلية، مع توسعة المقاعد للنفقة الخاصة".

وأضاف المسعودي، أن "يمكن انشاء الكليات الخاصة للدراسات العليا من خلال تحضير البنى التحتية والكوادر التدريسية والمختبرات العلمية وتوفيرها لطالب الدراسات، بالشكل الذي يمكنه بالحصول على الشهادة من العراق، بدلاً عن الذهاب إلى الخارج وصرف الأموال للحصول على الشهادة الدراسية".

وأشار إلى أن لجنة التعليم العالي النيابية تعمل مع الوزارة، على "توسعة المقاعد العليا بنحو 40 ألف طالب لكل سنة دراسية والاستفادة من خبراتهم الدراسية".

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