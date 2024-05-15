تحرك لاستضافة واستجواب مسؤولين في البصرة ومدير التربية يواجه الإعفاء

شفق نيوز/ كشفت رئيس اللجنة القانونية بمجلس محافظة البصرة، زهراء البو سلمي، يوم الأربعاء، عن حقيقة توجه مجلس المحافظة لإعفاء مدير التربية من عدمه.

وقالت البو سلمي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة استضاف مؤخراً مدير تربية البصرة على خلفية حادثة الهارثة المروعة في مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، لكن المجلس لم يقتنع بأجوبته"، مؤكدة أن "هناك مرحلة ثانية للاستجواب تتضمن التدقيق على بعض الكتب الرسمية من قبل مجلس المحافظة".

وتابعت: "في حال عدم الاقتناع بما سيقدمه مدير تربية المحافظة في جلسة استضافته الثانية، سيصار إلى التصويت بمفاتحة وزارة التربية لإعفائه من منصبه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وكانت سيارة حمل نوع (صهريج) دهست، في نيسان الماضي، عدداً من تلاميذ مدرسة زينب الابتدائية للبنين في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة، ما تسبب بمصرع وإصابة أكثر من 20 تلميذاً.

وأضافت البو سلمي، أن "مجلس المحافظة سيستضيف خلال الفترة المقبلة بعض مديري الوحدات الإدارية في البصرة لغرض توجيه الأسئلة لهم على خلفية بعض الملفات المثارة ضدهم".

وزادت بالقول: "في حال عدم الاقتناع بأجوبتهم سيتم استجوابهم وفي حال عدم الاقتناع، سيتم اعفاؤهم من مناصبهم، وإحالتهم للجهات القانونية المختصة".