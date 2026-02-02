تحرك لاستضافة قائد شرطة نينوى

شفق نيوز- نينوى

كشف عضو مجلس محافظة نينوى، مهند نجم الجبوري، يوم الاثنين، عن وجود تحرك لاستضافة قائد شرطة المحافظة الأسبوع المقبل، مؤكداً أن عدم استجابته للاستضافة الأولى "استخفاف واضح" بعمل المجلس والدور الرقابي.

وقال الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن المجلس وجّه كتاباً رسمياً إلى مكتب قائد شرطة نينوى ومدير عام صحة نينوى للوقوف على عمل بعض مراكز الشرطة، مبيناً أن مدير الصحة استجاب للكتاب وحضر اجتماع اليوم، برفقة مدراء المستشفيات، في حين لم يستجب قائد الشرطة ولا مدراء المراكز الأمنية المعنيين.

وأضاف أن هذا التصرف يُعد تجاوزاً على صلاحيات مجلس المحافظة وعدم احترام للدور الرقابي الذي يمارسه، مشيراً إلى توجيه كتاب رسمي بهذا الشأن إلى رئيس مجلس المحافظة.

ووفقاً للجبوري، فإن الجلسة المقبلة لمجلس المحافظة ستشهد استضافة قائد شرطة نينوى وضباط المراكز الأمنية المعنيين، للوقوف على أسباب عدم الاستجابة ومناقشة هذا الملف.